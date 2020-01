Transfers von Alcacer und Bruun Larsen? Das sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc

Paco Alcacer hat wegen Trainings-Defiziten den Rückrunden-Auftakt von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg verpasst. BVB-Trainer Lucien Favre strich seinen 26 Jahre alten Torjäger kurz vor der Partie aus dem Kader. Das sorgte direkt für Gerüchte um die Zukunft des Spaniers beim BVB . So soll laut spanischen Medienberichten der FC Valencia an einer Rückkehr Alcacers interessiert sein - auch Atlético Madrid und der FC Sevilla sollen einen Blick auf den Stürmer geworfen haben. Vor dem Augsburg-Spiel meldete sich nun Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc beim TV-Sender Sky zu den Spekulationen um die Zukunft Alcacers zu Wort.

Laut einem Bericht der Sport Bild darf der Angreifer die Dortmunder per Winter-Wechsel ab einem Angebot von 40 Millionen Euro verlassen. Der Top-Stürmer war im Sommer 2018 zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Dortmund gekommen. Im vergangenen Sommer verpflichteten ihn die Schwarz-Gelben dann für 21 Millionen Euro fest. Für den BVB erzielte Alcacer in 47 Pflichtspielen 26 Tore. In dieser Saison kam der Nationalspieler allerdings nur zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen. Seit Ende August spielte er kein Spiel über die vollen 90 Minuten durch.