Transfer-Wende bei Schalke-Torwart Alexander Nübel: BVB soll Interesse haben

Der Transfer-Poker um Schalke-04-Torwart Alexander Nübel nimmt offenbar an Fahrt auf. Wie die Sport Bild berichtet, ist nun auch der BVB an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalkeepers interessiert. Es wäre ein heikler Transfer: Schließlich sind der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund Erzrivalen. Auch RB Leipzig und der FC Bayern seien noch im Nübel-Poker vertreten.

Nübel zum BVB? Transfer könnte Dortmund-Fans verärgern

Dem Bericht zufolge soll der aktuelle BVB-Keeper Roman Bürki trotz der teilweise herausragenden Leistungen bei den Dortmundern nicht unumstritten sein - gerade wegen der vielen Patzer des 28-Jährigen . Ob sich Nübel einen BVB-Transfer traut? Als Schalker dürfte der 22-Jährige sicherlich keinen leichten Stand bei den Fans der Dortmunder haben. So wurde auch schon der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann (1999 bis 2003 beim BVB) wegen seiner Schalke-Vergangenheit von den BVB-Anhängern ausgepfiffen.

Der Vertrag des Schalke-Stammtorwarts läuft nach der kommenden Saison aus und könnte S04 dann ablösefrei verlassen - laut dem neuen Sport-Bild-Bericht stehen die Zeichen auch auf Abschied. Die Schalker wollen Nübel aber halten und drängen auf eine Vertragsverlängerung mit dem U21-Nationaltorwart. Nübels Berater hatte zuletzt versichert, der Schlussmann werde die Schalker nicht kurzfristig verlassen . „Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er“, sagte Stefan Backs in der ARD-Sportschau. Nübel soll ein Schalke-Angebot vorliegen, das eine Laufzeit bis 2023 und eine deutliche Gehaltserhöhung vorsieht. Diese Offerte soll sogar eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten.

Schalke-Sportvorstand Schneider will "konkreteres Gespräch" mit Nübel führen

Sportvorstand Jochen Schneider kündigte erst am Montag gegenüber der Bild ein Gespräch an: "Wir haben vereinbart, dass wir am Ende der Vorbereitung ein konkreteres Gespräch führen." Laut dem Bericht soll dem Torhüter bald ein langfristiger Vertrag bis 2023 oder 2024 vorgelegt werden. Sollte er seinen Kontrakt nicht verlängern, wäre Nübel 2020 ablösefrei zu haben.