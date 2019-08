Wildes Gerücht: Borussia Dortmund mit Interesse an Neapel-Stürmer Arkadiusz Milik

Schlägt Borussia Dortmund nochmal so richtig auf dem Transfermarkt zu? Arkadiusz Milik vom SSC Neapel soll sich im Fokus des Bundesligisten befinden. Wie die italienische Sportzeitung Tuttosport berichtet, zeigt der BVB großes Interesse am 25-jährigen Polen.

Zuletzt wurde mit Patrik Schick vom AS Rom bereits ein anderer Spieler aus der Serie A mit dem Revierklub in Verbindung gebracht. Der BVB soll noch auf der Suche nach einem Backup für Paco Alcácer sein. Eine fest Verpflichtung von Milik dürfte für Dortmund aber nicht in Frage kommen - der Klub des Ex-Bayern-Trainers Carlo Ancelotti fordert angeblich rund 40 Millionen Euro für den polnischen Nationalspieler.