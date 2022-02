Bericht: BVB will PSG-Talent Djeidi Gassama – Chefscout Marcus Pilawa war bereits in Frankreich

Der Angreifer fühlt sich vor allem auf der linken offensiven Außenbahn wohl, gilt als dribbelstark und torgefährlich. Für das mit Superstars gespickte Profi-Team der Pariser kam Gassama bisher zwar noch nicht zum Einsatz, dafür glänzte er in der Youth League. Hier brachte er es in dieser Saison in bisher sechs Spielen auf fünf Treffer und zwei Vorlagen.