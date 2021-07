Bericht: BVB-Verhandlungen mit Transfer-Ziel Malen stocken – Gehaltspoker mit Berater Raiola

Der Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United ist so gut wie fix. Zum wiederholten Mal verliert Borussia Dortmund durch den Abgang des Flügelspielers damit einen Leistungsträger. Der üppige Transfer-Erlös von rund 85 Millionen Euro erleichtert jedoch die Arbeit am Umbau des Kaders für die kommende Bundesliga-Saison. Als ein heißer Kandidat für die Nachfolge des Engländers wurde in den vergangenen Wochen Donyell Malen von der PSV Eindhoven gehandelt. Wie die Bild berichtet, sollen die Verhandlungen nun aber ins Stocken geraten sein. Anzeige

Demnach hake es aktuell insbesondere an den unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen der drei involvierten Parteien. So sei der BVB nicht bereit, mehr als 27 Millionen Euro für den Offensivmann des Klubs von Mario Götze auf den Tisch zu legen. Eindhoven fordere jedoch eine Ablöse jenseits der 30-Millionen-Marke. Hinzu kommen die Forderungen des prominenten Spielerberaters Mino Raiola, der neben Stars wie Erling Haaland und Paul Pogba eben auch Malen vertritt. Dem Bericht zufolge wolle Raiola das Gehalt seines Schützlings von rund zwei Millionen auf sechs Millionen verdreifachen – möglicherweise zu viel für die Borussia.

Malen passt in das Rose-Konzept Zuletzt hatten sich die Zeichen eines Malen-Transfers zum BVB noch verdichtet. Die Bild berichtete bereits von fortgeschrittenen Gesprächen. Der 22-Jährige war ins Visier der Westfalen geraten, weil er in das formulierte Anforderungsprofil von Neu-Trainer Marco Rose passt. "Er ist ein Flügelspieler, der in Eins-Zu-Eins-Situationen sehr gut und trotzdem torgefährlich war", so der Dortmund-Coach über die Qualitäten Sanchos. "Wir haben uns natürlich damit beschäftigt, wie wir die Qualität ersetzen können. Wir werden keinen Jadon Sancho bekommen, aber wir werden versuchen, kreative Lösungen zu finden. Wir sehen darin auch die Chance, uns vielleicht auf bestimmten Positionen anders aufzustellen."