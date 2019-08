Bericht: BVB mit Interesse an Lille-Juwel Camavinga - Transfer wohl erst 2020

BVB-Transfer? Camavinga düpierte Tuchel-Klub

Im Werben um den Jungstar muss sich der BVB auf harte Konkurrenz einstellen. Neben dem FC Bayern sollen auch Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Arsenal und die Tottenham Hotspurs Interesse am Kongolesen haben. Die finanziell gut aufgestellten Klubs würden den Transferwert des Spielers also kräftig ansteigen lassen. Sollte es mit einem Transfer dennoch klappen, könnte Camavinga in der BVB-Offensive in der fernen Zukunft auf Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko treffen. Der erst vierzehnjährige Sturmstar hat Medienberichten zufolge seinen Vertrag beim BVB bis 2022 verlängert.