Transfer perfekt! BVB kauft Emre Can von Juventus Turin - Vertrag bis 2024

Borussia Dortmund hat Nationalspieler Emre Can fest verpflichtet. Knapp drei Wochen nachdem sich der BVB mit Juventus Turin auf eine halbjährige Leihe des Defensivallrounders verständigt hatte, einigte sich der deutsche Vizemeister mit den Italienern auf einen permanenten Transfer. Nach Angaben der Dortmunder bindet sich der 26-Jährige nach Ablauf der Leihe im kommenden Juni bis 2024 an die Borussia. Der BVB gab den Deal knapp zwei Stunden vor dem Champions-League-Kracher gegen den französischen Meister Paris St. Germain am Dienstagabend offiziell bekannt.

Die Dortmunder hatten nach der Verpflichtung Cans Ende Januar erklärt, dass der Leihvertrag eine Kaufpflicht beinhalte, sobald "vereinbarte Parameter erfüllt sind". Juve hatte derweil bekanntgegeben, dass die für diesen Fall festgelegte Ablösesumme bei 25 Millionen Euro liege. Ob die Dortmunder den Transfer nun proaktiv perfekt machten oder ob die vertraglich vereinbarten Voraussetzungen für den Kauf erfüllt wurden, blieb zunächst offen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte Can bereits nach Abschluss der Winter-Transfer-Periode in den höchsten Tönen gelobt und verdeutlicht, dass der Abräumer als Führungsspieler eingeplant sei. Can sei "systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar" und verfüge "neben seiner Technik auch (über) seine Physis (...) und einen überragenden Siegeswillen", meinte der Dortmunder Manager.