Michael Zorc über Winter-Transfers: Darum verpflichtet der BVB keinen Haaland-Vertreter

Borussia Dortmund plant trotz der Verletzung von Torjäger Erling Haaland im Winter keinen Kauf eines weiteren Stürmers. Laut Sportchef Michael Zorc setze man beim BVB voll auf den erst 16 Jahre alten Youssoufa Moukoko als Alternative. "Wir wollen Youssoufa schon aufbauen und ihm niemanden vor die Nase stellen", sagte Zorc am Montag. Haaland befindet sich nach einem Muskelfaserriss derzeit in der Reha und soll erst im Januar zurückkehren. Entlastung für den Norweger sei nicht angedacht.

Die Strategie, einzig auf Top-Mittelstürmer Haaland und den erst 16-jährigen Moukoko als dessen Backup zu setzen, hatte in den vergangenen Wochen für Kritik gesorgt. So schrieb der ehemalige BVB-Profi und frühere Nationalspieler Michael Rummenigge in seiner SPORTBUZZER-Kolumne: "In der Kaderplanung ist dem BVB erneut der Fehler unterlaufen, keinen erfahreneren Haaland-Vertreter zu verpflichten. Der ideale Mann wäre für mich Wout Weghorst gewesen – völlig losgelöst davon, ob der Niederländer sich eine derartige Rolle hätte vorstellen können oder ob der VfL Wolfsburg ihn im vergangenen Sommer freigegeben hätte. Weghorst ähnelt Haaland in der Spielweise und ist sehr torgefährlich."