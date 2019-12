Erling Haaland erklärt Transfer-Entscheidung: Darum wollte ich "unbedingt" zum BVB

Die Transfer-Periode hat noch nicht mal offiziell begonnen - da vermeldet Borussia Dortmund schon den vielleicht spektakulärsten Coup des Winters: Erling Haaland wechselt zum BVB . Der 19 Jahre alte Stürmer unterzeichnete am Sonntag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und ließ kurz nach seiner Unterschrift keinen Zweifel daran, warum für ihn nur der deutsche Vizemeister als neuer Arbeitgeber in Frage kam.

"Ich hatte intensive Gespräche mit der Klubführung und der sportlichen Leitung, insbesondere mit Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Trainer Lucien Favre. Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf", wurde der Norweger, der dem Vernehmen nach für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro von RB Salzburg zu den Dortmundern stößt, in einer Vereinsmitteilung zitiert.