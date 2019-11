BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gesteht Transfer-Fehler: Das haben wir "falsch bewertet"

Der Klubchef merkte zudem an, dass "noch nicht jeder Neuzugang" seine "volle Leistungsstärke" zeige. Zudem würden sich "viele Leistungsträger aktuell nicht in ihrer besten Form befinden". Auf dem Platz sei derzeit "keine stabile Einheit" zu sehen. Dennoch sprach Watzke dem im Umfeld zunehmend umstrittenen Trainer Lucien Favre das Vertrauen aus . Er betonte jedoch auch, dass sich der Fußball immer über Ergebnisse definiere. Jetzt komme es auf die Spiele in Barcelona und Berlin an.

Trotz Watzke-Bekenntnis: Druck auf Trainer Favre wächst

Eine Aussage, die verdeutlicht: Sollte es am Mittwoch in der Champions League und am darauffolgenden Wochenende in der Bundesliga nicht die erhofften Ergebnisse gibt, dürfte es für Favre eng werden. Sportdirektor Michael Zorc hatte der Funke Mediengruppe bereits am Samstag gesagt: "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen." Der Druck auf den Coach wächst also weiter.