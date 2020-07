Bericht: BVB legt Ablöse für Jadon Sancho fest und nennt Transfer-Deadline - ManUnited informiert

Borussia Dortmund drängt im Transfer-Poker um Jadon Sancho offenbar auf baldige Planungssicherheit: Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat der BVB die Rahmenbedingungen für einen etwaigen Transfer des Flügelstürmers definiert und diese dem bislang einzigen ernsthaften Interessenten Manchester United bereits übermittelt. Demnach liegt die Ablöse für den englischen Nationalspieler bei 120 Millionen Euro . Der Wechsel müsste innerhalb der nächsten fünf Wochen über die Bühne gehen. Wenn Sancho mit dem deutschen Vizemeister ab dem 10. August das Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz bestreiten sollte, wäre ein Transfer in diesem Jahr vom Tisch.

Wie reizvoll ist Manchester United für Sancho?

Ob Manchester United die geforderte Summe aufbringen kann und will, scheint derzeit fraglich. Und: Auch die sportliche Perspektive bei Englands Rekordmeister ist für Sancho nicht zwangsläufig verlockender als die in Dortmund. Während der BVB bereits für die Champions League planen kann, ringt United in der Premier League noch um die Qualifikation für die Königsklasse. Zudem verlor der einstige Vorzeigeverein in den vergangenen Jahren zunehmend an Renommee.