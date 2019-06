Bericht: Gladbach an BVB-Profi Jeremy Toljan interessiert

Seine größten Erfolge feierte der gebürtige Stuttgarter allerdings im DFB-Trikot: 2016 gewann er in Brasilien die olympische Silbermedaille, ein Jahr später wurde er mit Deutschland in Polen U21-Europameister. In Dortmund blieb er den Nachweis dieser vielversprechenden Ansätze jedoch schuldig und steht trotz Vertrages bis 2022 zum Verkauf. Bei Gladbach würde er ins Profil passen. In dem Schweizer Michael Lang steht derzeit nur ein klassischer Rechtsverteidiger im Kader.