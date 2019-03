Borussia Dortmund will sich einem Bericht der Bild zufolge mit Nationalspieler Julian Brandt von Bayer Leverkusen und Innenverteidiger Niklas Stark von Hertha BSC verstärken. Nach Angaben des Blattes sei Stark für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro zu haben. Dass Brandt über eine Ausstiegsklausel in ähnlicher Höhe verfüge, hatte zuletzt bereits der Kicker berichtet. In SPORTBUZZER-Interviews hatten sich die beiden Profis, die auch mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht werden, allerdings zurückhaltend zu etwaigen Wechselabsichten geäußert,

Brandt hatte erklärt: "Für junge Spieler ist es hier ein perfekter Fleck, wir haben hier in Leverkusen eine übersichtliche Medienlandschaft. Der externe Druck ist nicht so groß wie bei anderen Vereinen hier im Westen. Da ich genau weiß, was ich für die Zukunft will und mich hier wohlfühle, warum sollte ich dann gehen? Mittel- und langfristig wollen wir unter den ersten Vier sein." Stark hatte auf das angebliche Interesse aus München angesprochen gesagt: "Gerüchte und ein tatsächlicher Wechsel, das ist schon ein sehr großer Unterschied."

Sollte der BVB im Werben um das Duo dennoch erfolgreich sein, wäre das auch ein klarer Fingerzeig an den FC Bayern. Die Münchner kündigten bereits vor Monaten eine große Transferoffensive für den kommenden Sommer an. Ende Februar hatte Präsident Uli Hoeneß bei Sport1 gesagt: "Wenn sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Aber das Problem für uns ist doch: Wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben, dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, böse."

