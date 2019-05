Bericht: BVB will Leverkusen-Star Julian Brandt verpflichten - Ausstiegsklausel macht es möglich

Für welchen Klub spielt Nationalspieler Julian Brandt in der nächsten Saison? Sein Verein Bayer Leverkusen will den offensivstarken 23-Jährigen über die Saison hinaus halten. Doch es soll Interesse großer Klubs geben. Laut einem Bericht des Kicker hat auch Bundesligakonkurrent Borussia Dortmund "verstärktes Interesse" an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers. Auch der italienische Top-Verein Juventus Turin soll an einem Transfer interessiert sein.