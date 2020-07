Bericht: BVB-Talent Balerdi schon in Marseille - Olympique erhält wohl Kaufoption

Der Wechsel von Leonardo Balerdi von Borussia Dortmund zu Olympique Marseille steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Wie der französische Radiosender RMC Sport vermeldet, sei der Argentinier am Dienstag bei "OM" eingetroffen, um sich dem obligatorischen Medizincheck zu unterziehen, Danach solle eine einjährige Leihe fixiert werden, an deren Anschluss ein endgültiger Transfer für eine vereinbarte Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro perfekt gemacht werden könne.