Bericht: BVB denkt über Transfer von Italien-Profi Manuel Locatelli nach – Mo Dahoud vor Wechsel

"Wir werden diese Lücke mit dem eigenen Personal schließen. Emre (Can) hat das gestern sehr gut gemacht und ist Eins-zu-Eins für Axel eingesprungen, Jude (Bellingham) kommt nächste Woche wieder zurück. Da haben wir keine Sorge", sagte Zorc. Nach den enttäuschenden vergangenen Wochen mit Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sowie dem Remis gegen Mainz 05 bahnt sich mit Blick auf die kommende Saison ein kleiner Umbruch an - besonders wohl in der Schaltzentrale.

Schlägt Borussia Dortmund im kommenden Sommer auf dem Transfermarkt zu? Die erneute Teilnahme an der Champions League ist wohl ein Muss für große Investitionen. Wie Sport1 berichtet, beschäftigt sich der Revierklub mit dem italienischen Nationalspieler Manuel Locatelli. Der zentrale Mittelfeldspieler von Sassuolo Calcio könne demnach zur kommenden Saison für die Borussia auflaufen. Im Winter, beispielsweise als Ersatz des verletzten Axel Witsel, ist eine Verpflichtung nicht denkbar. Denn BVB-Sportdirektor Michael Zorc schloss Spieler-Transfers für das Mittelfeld nach dem Witsel-Schock in diesem Winter zuletzt aus.

Mesut Özil bei Fenerbahce-Spiel in Istanbul im Stadion - Gratulation via Twitter

Dahoud vor Absprung nach Frankreich?

Etwas mehr Bewegungen könnte bereits im Winter in die Personalie Mahmoud Dahoud kommen. Seit Anfang Dezember ist der Neu-Nationalspieler beim BVB ohne Einsatzminute. Gegen RB Leipzig und Mainz 05 schaffte der Neu-Nationalspieler nicht einmal den Sprung in den Kader. Noch in dieser Woche soll laut Sport1 eine Entscheidung über die sportliche Zukunft des 25-Jährigen fallen. Mit Olympique Marseille und der AS Monaco gebe es bereits zwei Interessenten.