Weitere BVB-Transfers? Favre: "Kann in alle Richtungen noch viel passieren"

Der Kader von Borussia Dortmund ist Trainer Lucien Favre eigentlich viel zu groß. Das gab der Schweizer im Juli zu Protokoll. Knapp 30 Spieler stehen im Aufgebot, das BVB-Sportdirektor Michael Zorc in den kommenden Wochen noch reduzieren will. Trotzdem will Favre im Interview mit den Ruhr Nachrichten trotz Ausgaben in Höhe von knapp 130 Millionen Euro auch weitere Neuverpflichtungen nicht ausschließen. Bisher hat der BVB mit Julian Brandt, Mats Hummels, Nico Schulz, Thorgan Hazard und Mateu Morey insgesamt fünf Neuzugänge vorgestellt.