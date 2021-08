Fix: BVB verpflichtet Abwehrspieler Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund hat am letzten Tag der Wechselperiode auf seine personell dünne Besetzung in der Defensive reagiert. Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg kommt für ein Jahr auf Leihbasis zum deutschen Pokalsieger. Im kommenden Sommer verfügt der BVB jüngsten Medienangaben zufolge dann über eine Kaufoption. Diese soll laut Medienberichten zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegen. Borussen-Trainer Marco Rose kennt den Innenverteidiger aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg .

Beim BVB schließt der kroatische Nationalspieler eine klaffende Lücke im Kader. Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou und Emre Can hatte in den ersten drei Bundesliga-Spielen der defensive Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Abwehrzentrale aushelfen müssen. Pongracic soll nun Abhilfe schaffen. "Marin ist ein junger Innenverteidiger mit Tempo, der unsere Defensive komplettiert", sagte BVB-Manager Michael Zorc.