Mandzukic-Transfer zum BVB? So reagiert Berater Sammer auf die Gerüchte

Mandzukic-Transfer zum BVB? Sammer reagiert spöttisch

Sammer antwortete spöttisch auf die Nachfrage von Moderator Jan Henkel, ob er Mandzukic empfohlen habe: "Ich habe Messi, Ronaldo und Griezmann empfohlen." Danach holte der ehemalige Sportdirektor des FC Bayern, der Mandzukic noch aus der gemeinsamen Zeit beim FCB kennt, weiter aus: "Michael Zorc ist der Manager. Was die Kaderthematik betrifft, wird alles gemeinsam besprochen. Mit Sebastian Kehl und natürlich auch Aki Watzke (Spitzname von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke; d. Red). Wir diskutieren querbeet und überlegen, was die Mannschaft besser machen könnte", sagte Sammer und fügte an: "Mandzukic war schon letztes Jahr eine Never-Ending-Story und wurde falsch interpretiert."

Mandzukic ist echter Mittelstürmer

Ein Mandzukic-Transfer zum BVB? Mit ihm hätten die Dortmunder einen treffsicheren (31 Tore für Juventus in 118 Pflichtspielen), kräftigen und großen (1,90 Meter) echten Mittelstürmer. Doch sollte es überhaupt zu einem BVB-Transfer von Mandzukic kommen, könnte es teuer werden. Der 33-Jährige besitzt bei Ronaldo-Klub Juventus Turin noch einen Vertrag bis 2021. Sein Marktwert wird vom Portal transfermarkt.de auf 25 Millionen Euro geschätzt. In der Serie A erzielte er in dieser Saison neun Treffer in 25 Ligaspielen, zehn verpasste er verletzungsbedingt.