Bericht: Marius Wolf wechselt von Borussia Dortmund zu Hertha BSC

Am Samstag gastierte Marius Wolf mit seinem Noch-Arbeitgeber Borussia Dortmund bei der 1:3-Niederlage des Vizemeisters bei Union Berlin bereits in der Hauptstadt - die nun zu seiner neuen Heimat werden könnte: Laut eines Berichts der Bild steht der 24-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Er soll am Montag den obligatorischen Medizincheck absolvieren und auf Leihbasis für ein Jahr das Team von Trainer Ante Covic verstärken.

Der Unioner Stadtrivale ist mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen alles andere als gut in die Saison gestartet und erhofft sich vom schnellen und offensiv vielseitig einsetzbaren Wolf, der bei der Borussia in der Spielzeit 2019/20 lediglich im Supercup gegen den FC Bayern München zu einem Kurzeinsatz kam und sich ansonsten mit dem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben musste, neue Impulse.

Marius Wolf: DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt

Als frisch gebackener DFB-Pokalsieger wechselte Wolf erst im Sommer 2018 für eine festgeschriebene Ablösesumme von fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum BVB, bei dem er in 16 Bundesliga- (ein Tor) und vier Champions-League-Spielen zum Einsatz kam. Nach den Verpflichtungen von Julian Brandt und Thorgan Hazard rückte Wolf unter Trainer Lucien Favre aber immer mehr in den Hintergrund und erhofft sich, bei der Berliner Hertha wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Insgesamt kam Wolf in seiner bisherigen Laufbahn für Hannover 96, Eintracht Frankfurt sowie Borussia Dortmund in 49 Bundesliga-Partien zum Einsatz. Dabei erzielte der variable einsetzbare Kicker sechs Treffer und legte neun weitere Treffer auf.

Nach dem starken 2:2 zum Saisonauftakt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München haperte es beim Hauptstadtklub bei den beiden jüngsten 0:3-Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04 vor allem an der Durchschlagskraft und dem nötigen Tempo in der Offensive. Dort soll Wolf Abhilfe schaffen, weil es trotz des für 20 Millionen Euro vom FC Watford verpflichteten Belgiers Dodi Lukebakio noch nicht so lief, wie man sich das bei den Blau-Weißen vorgestellt hat. Nach der anstehenden Länderspielpause könnte Marius Wolf erstmals am 14. September im neuen Trikot auflaufen. Dann gastiert Hertha zum Kellerduell beim punktlosen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05.

