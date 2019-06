Mats Hummels entschied sich für den BVB gegen Manchester United und höheres Gehalt

Ex-Nationalspieler Mats Hummels hat sich für seine Rückkehr zu Borussia Dortmund offenbar gegen einen Wechsel zu Manchester United entschieden. Wie die Bild berichtet, habe auch der englische Rekordmeister großes Interesse an dem Innenverteidiger des FC Bayern gezeigt und hätte wohl auch die besseren Verdienstmöglichkeiten geboten. Doch Hummels bevorzugte den BVB . Dabei sollen neben der Verbundenheit zu den Dortmundern auch sportliche Aspekte eine Rolle gespielt haben. Während Hummels mit dem deutschen Vizemeister in der kommenden Saison in der Champions League antritt, muss sich ManUnited mit Auftritten in der Europa League begnügen.

Hummels war am Mittwoch für eine Ablöse in Höhe von bis zu 38 Millionen Euro zum BVB gewechselt. Dort soll der Abwehrspieler in den kommenden drei Spielzeiten nach Bild-Angaben rund zehn Millionen Euro pro Jahr an Gehalt einstreichen. Durch Boni könne dieser Betrag auf bis zu zwölf Millionen ansteigen. Nach Ansicht der Dortmunder eine glänzende Investition. "Er ist eine druckresistente Führungspersönlichkeit, die immer voran geht. Wir kennen ihn aus achteinhalb gemeinsamen Jahren sehr genau, in denen er etliche Wechsel-Chancen ausgeschlagen hat", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild.