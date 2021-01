BVB-Manager Zorc stellt Kader-Veränderungen in Aussicht - Terzic lässt Torwart-Frage offen

Borussia Dortmund wird seinen Kader in diesem Transfer-Fenster möglicherweise noch verändern. Zwar schloss Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg nahezu sicher aus, dass der Klub neue Spieler dazuholen werde, dafür sei aber auf Seiten der Abgänge noch Bewegung möglich. "Es liegt bei uns Stand heute mittag nichts auf dem Tisch, worüber wir uns ernsthaft Gedanken machen müssten. Aber es geht noch bis Montag. Und ich möchte nie etwas ausschließen", sagte der Manager am Donnerstag. Als möglicher Kandidat für einen Vereinswechsel wird immer wieder Mo Dahoud genannt. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bisher nur in fünf Punktspielen zum Einsatz. Anzeige

Zu etwaigen Last-Minute-Zugängen erklärte Zorc in Anbetracht der coronabedingt schwierigen wirtschaftlichen Lage: "Es gibt grundsätzlich immer Felder, wo man sich noch verbessern kann. Nur wir sind gerade nicht in einem idealtypischen Zustand und es ist auch kein Wunschkonzert, Weihnachten ist vorbei. Insofern ist es für uns gerade sehr schwierig nachzujustieren. Wir hoffen auch, dass jetzt die verletzten Spieler zurückkehren und wir es mit dem Kader am Ende schaffen werden." Trotz der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse und dem derzeitigen siebten Tabellenplatz werde man alles dafür tun, die Qualifikation für die Champions League zu erreichen.