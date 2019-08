Zorc kündigt Veränderungen im BVB-Kader an: "Wird noch einiges passieren"

Bei Borussia Dortmund dürfte sich in den kommenden drei Wochen noch einiges am Kader tun. Am Rande des DFB-Pokalspiels des BVB gegen Uerdingen kündigte Sportdirektor Michael Zorc weitere Justierungen am Kader an, der den Dortmunder Verantwortlichen trotz der Transfers von Philipp und Kagawa noch immer zu groß ist.