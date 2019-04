BVB-Transfers: Hans-Joachim Watzke spricht über Mats Hummels und Filipe Luis

Hans-Joachim Watzke hat einen Einblick in die Transferplanungen von Borussia Dortmund für die kommende Saison gegeben. Der BVB-Geschäftsführer äußerte sich am Sonntagmorgen in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“ zu dem zuletzt bei der Borussia gehandelten Filipe Luis von Atlético Madrid und sprach auch über eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels. „Man soll niemals nie sagen“, meinte Watzke mit Blick auf einen etwaigen Hummels-Transfer, fügte dann aber an: „Ich glaube, dass Mats bei Bayern München bleiben wird. Wir haben vier Innenverteidiger.“ Daher könne man Spekulationen über Hummels „vergessen“.