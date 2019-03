Bericht: BVB hat zwei Linksverteidiger im Visier - Bundesliga-Rückkehr für Rodriguez? 

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger offenbar zwei konkrete Spieler identifiziert: Neben einem aktuellen Bundesliga-Profi, der Favorit sein soll, ist laut WAZ auch der ehemalige Wolfsburg-Star Ricardo Rodriguez ein Thema. Der Schweizer spielt seit zwei Jahren beim AC Mailand, soll in Italien allerdings nicht mehr glücklich sein. Stärkt BVB-Trainer Lucien Favre das ohnehin schon starke eidgenössische Kontingent in Dortmund? Möglich. Top-Kandidat soll aber ein anderer Spieler sein.

BVB intensiviert Bemühungen um Philipp Max

Offenbar werden die Dortmunder in den kommenden Wochen ihre Bemühungen um Philipp Max intensivieren, der demnach Favorit von Sportdirektor Michael Zorc ist. Pikant: Max ist nicht nur Sohn des ehemaligen Schalkers Martin Max, sondern spielte von 2010 bis 2014 selbst in der Jugend des BVB-Erzrivalen. In der Bundesliga gehört der 25-jährige seit Jahren zu den besten Außenverteidigern, in dieser Saison gelangen ihm in 24 Spielen zwei Tore und vier Vorlagen. Sein Marktwert wird auf 17 Millionen Euro taxiert.