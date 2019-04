Bericht: BVB hat Interesse an brasilianischem Top-Talent Reinier

Der Teenager wird schon seit Monaten mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. So sollen auch Real Madrid, Juventus Turin und Manchester City um das Juwel werben - harte Konkurrenz für den BVB. Sollten sich die zahlungskräftigen Mitbewerber einen Preiskampf um Reinier liefern, dürfte die kolportierte Ablöse weiter steigen. Globo Esporte hatte zuletzt berichtet, dass der Junioren-Nationalspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro in seinem Kontrakt verankert hat.