Sebastian Kehl bestätigt: BVB stellt Ömer Toprak frei und rechnet mit baldigem Transfer

Borussia Dortmund hat Innenverteidiger Ömer Toprak freigestellt. Wie Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl am Samstag am Rande eines Testspiels bei Preußen Münster (4:0) erklärte, habe der Innenverteidiger "einige Dinge zu regeln" und stand gegen den Drittligisten folglich nicht im Aufgebot. Angesprochen auf den Stand der Wechselverhandlungen sagte Kehl: "Ich denke, dass es jetzt schnell eine Meldung geben wird."

Toprak stand beim 2:0 im Supercup gegen den FC Bayern vor einer Woche noch in der Startelf und saß beim 2:0 am Freitagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals beim KFC Uerdingen immerhin auf der BVB-Bank. In den langfristigen Planungen von Borussen-Trainer Lucien Favre spielt der 30 Jahre alte türkische Nationalspieler jedoch keine Rolle mehr - gerade nach der Dortmund-Rückkehr von Ex-Nationalspieler Mats Hummels.