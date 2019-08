Bericht: PSG will BVB-Star Raphael Guerreiro mit doppeltem Gehalt von Transfer überzeugen

Der Transferpoker um Rapahel Guerreiro biegt auf die Zielgerade ein. Bis zum Ende der Wechselfrist am kommenden Montag will Borussia Dortmund Klarheit darüber, ob der Mittelfeldspieler seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag verlängern oder eine neue Herausforderung bei einem anderen Klub suchen will. Als erster Interessent für den 25-Jährigen gilt weiterhin Paris Saint-Germain mit dem früheren Dortmunder Trainer Thomas Tuchel. Nach Angaben der Bild ist das Angebot aus Frankreich für Guerreiro finanziell ungleich attraktiver als die Offerte der Borussia.

So sollen die Dortmunder dem portugiesischen Nationalspieler zwar eine Gehaltserhöhung von jährlich drei auf fünf Millionen bieten, PSG aber noch viel tiefer in die Tasche greifen wollen. Acht Millionen könnte Guerrerio dem Blatt zufolge in Paris pro Saison einstreichen. Durch Boni könnte diese Summe gar auf zehn Millionen steigen. Allerdings sei Frankreichs Meister vor einer Verpflichtung des Europameisters von 2016 auf Transfererlöse angewiesen, um den Auflagen des Financial Fairplay gerecht zu werden. Als Verkaufskandidaten nennt die Bild neben dem vom FC Barcelona und Real Madrid umworbenen Neymar auch Nationalspieler Julian Draxler.