BVB-Boss Watzke rechtfertigt Transfer-Ausgaben für Hummels und Co. - "Haben umgeschichtet"

Einen Titel hat Borussia Dortmund in diesem Jahr schon inne - den des Transfer-Meisters: Knapp 130 Millionen Euro investierte der BVB in dieser Sommer-Transferperiode für neue Spieler, Jetzt hat Hans-Joachim Watzke die hohen BVB-Ausgaben in diesem Transfer-Sommer verteidigt. "Wir können das heute, ohne dass wir die Kreditabteilung einer Bank aufsuchen müssen", sagte der Dortmund-Geschäftsführer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.