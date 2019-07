Stürmersuche beim BVB: Klubchef Hans-Joachim Watzke zieht Vergleich mit FC Bayern

Hans-Joachim Watzke sieht keinen akuten Bedarf, den Kader von Borussia Dortmund im Angriff zusätzlich zu verstärken. „Ich habe das Gefühl, dass wir einen gelernten Mittelstürmer haben. Und damit haben wir genauso viele gelernte Mittelstürmer wie Bayern München, nämlich einen. Paco Alcacer hat ja jetzt in den Testspielen auch immer getroffen. Ehrlich gesagt verstehe ich die ganze Diskussion nicht“, sagte der BVB-Geschäftsführer am Ende der sechstägigen USA-Reise des Bundesligisten den Ruhr Nachrichten.

Damit reagierte der BVB-Chef auf Spekulationen, wonach der Titelaspirant noch einen großen, kopfballstarken Mittelstürmer suche. Als Kandidaten wurden unter anderem Mario Mandzukic von Juventus Turin und Patrik Schick vom AS Rom genannt. „Wenn es nach Größe geht, hätten Uwe Seeler und Gerd Müller auch nie den Ansprüchen genügt. Paco ist dieses Jahr deutlich straffer, weil er die gesamte Vorbereitung mitmachen kann. Deswegen muss niemand so tun, als ob wir keine Stürmer hätten“, kommentierte Watzke. Alcacer hatte in den USA sowohl beim 3:1 im Test gegen die Seattle Sounders als auch beim 3:2 gegen den FC Liverpool ein Tor erzielt.