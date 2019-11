Ibrahimovic, Mandzukic und Co.: Diese Stürmer könnten den BVB als Winter-Transfer verstärken

Götze, Brandt und Hazard keine Alcácer-Alternativen

Spätestens nach der erneuten Verletzung von Paco Alcácer im Spiel gegen den SC Paderborn (3:3) braucht das Team des angezählten Trainers Lucien Favre eine Alternative im Angriff. Der spanische Nationalspieler hatte schon in den Vorwochen wegen einer Achillessehnen-Reizung gefehlt - und wurde da schmerzlich vermisst. Teilweise mussten die als Teil des 130 Millionen Euro schweren Transfer-Angriffs im Sommer geholten Julian Brandt und Thorgan Hazard an vorderster Front ran. Eine Rolle, die beiden nicht auf den Leib geschnitten ist. Ebenso wenig wie Mario Götze, der unter anderem im Revier-Derby gegen den FC Schalke 04 (0:0) in der Sturmspitze spielte - und auf verlorenem Posten stand.

Diese Stürmer könnten den BVB im Winter verstärken

Vor allem Mario Mandzukic ist bereits mehrfach mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Schon zwei Mal stand der Kroate angeblich weit oben auf der Liste von Borussia Dortmund . Erst im Sommer sollen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Leiter der Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl und der externe Berater Matthias Sammer intensiv über den 33-Jährigen von Juventus Turin gesprochen haben. Zu einer Rückkehr des ehemaligen Bayern-Angreifers in die Bundesliga kam es allerdings nicht.

Ibrahimovic, der schillernde Star

Der schillerndste Name ist definitiv Zlatan Ibrahimovic. Der 38 Jahre alte Schwede hat sich jüngst mit gewohnt großen Worten von LA Galaxy verabschiedet. "Ich kam, ich sah, ich eroberte" - so schrieb Ibrahimovic in einem Social-Media-Post. Ibrahimovic war im März 2018 von Manchester über den großen Teich gereist, um in der Major League Soccer eine neue Herausforderung anzunehmen. Nach zwei Jahren in den USA hat der exzentrische Stürmer aber noch nicht genug - zuletzt wurde er aber auch mit seinem ehemaligen Klub AC Mailand in Verbindung gebracht.