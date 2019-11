Stürmer-Suche beim BVB: Sportchef Michael Zorc verwirrt mit Aussage - "Für jeden Vorschlag dankbar"

Zorc: "Versuchen, die beste Lösung zu finden"

Nun hat sich Sportdirektor Michael Zorc zu möglichen Neuverpflichtungen im Winter-Transferfenster geäußert. "Wir werden versuchen, die sportlich beste Lösung zu finden", erklärte er am Mittwoch am Rande der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona bei Sky. Doch vor allem mit einem weiteren Satz hat Zorc für einige Verwunderung gesorgt. Der 57-Jährige sagte: "Ich lese ja viele Namen. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar." Das klingt gerade so, als würden die Dortmunder auf Mithilfe angewiesen zu sein, um den geeigneten Kandidaten zu finden.