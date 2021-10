Bericht: BVB liegt im Transfer-Werben um Salzburg-Talent Karim Adeyemi vor dem FC Bayern

Adeyemi debütierte im September für die deutsche Nationalmannschaft, erzielte direkt ein Tor und kommt mittlerweile auf drei Länderspiele. Er wird auch mit den Spitzenklubs RB Leipzig und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Nach Sky-Informationen will Adeyemi gerne in die Bundesliga wechseln. Sein Abschied aus Salzburg soll demnach so gut wie beschlossen sein. Förderer Manfred Schwabl taxierte die Ablösesumme des 19-Jährigen beim TV-Sender Bild auf 30 Millionen Euro "aufwärts".

Wie Sky berichtete, gab es am vergangenen Samstag in München eine Verhandlungsrunde des deutschen Rekordmeisters mit Adeyemi-Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey Adeyemi. Ein Bild zeigt sie vor der Bayern-Geschäftsstelle. "Der FC Bayern wäre blöd, wenn er sich um so ein Thema nicht kümmern würde", meinte Schwabl: "Er würde auch nach Dortmund passen von der Spielweise." Am wichtigsten für ein 19 Jahre altes Talent sei nicht das Geld, sondern die sportliche Perspektive. "Er muss spielen", sagte der Förderer. Für Adeyemi geht es auch darum, sich mittels Spielzeit wie in Salzburg bei Bundestrainer Flick für die WM 2022 in Katar und die Heim-EM 2024 zu empfehlen.