Bericht: BVB will Transfer von Norwich-Verteidiger Max Aarons - Wechsel als Hakimi-Nachfolger?

Was wird bei Borussia Dortmund aus Achraf Hakimi? Der Leih-Vertrag des Rechtsverteidigers läuft zum Saisonende aus. Da Dortmund keine Kaufoption verankert hat, steht wohl eine Rückkehr des 21 Jahre alten Marokkaners zu Real Madrid an. Auch der FC Bayern soll an einem Transfer interessiert sein. Wie Sky Sports aus England nun erfahren haben will, soll sich der BVB bereits nach einem Ersatz für Hakimi auf der Abwehr-Postion hinten rechts umsehen. So sei das Team von Trainer Lucien Favre in den Transfer-Poker um Norwich-City-Profi Max Aarons eingestiegen.