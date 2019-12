"Kann sinnvoll sein": Deshalb spricht sich Mats Hummels für Wintertransfers beim BVB aus

Borussia Dortmund hat sich nach zwei Siegen in Folge in der Bundesliga etwas stabilisiert. Vor dem entscheidenden Gruppenspiel in der Champions-League gegen Prag spricht BVB-Profi Mats Hummels über mögliche Verstärkungen im Winter. Denn der Innenverteidiger hat in dieser Saison noch große Ziele.