Bericht: BVB lässt bei Patrik Schick und Musa Barrow nicht locker - Transfer-Offensive in Italien?

Julian Brandt von Bayer Leverkusen, Nico Schulz von 1899 Hoffenheim, Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach und Mats Hummels vom FC Bayern: Borussia Dortmund war in den vergangenen Wochen auf großer Einkaufstour in der Bundesliga. Hingegen wurden internationale Klubs - lässt man die gezogene Kaufoption beim ehemaligen Barcelona-Stürmers Paco Alcácer außen vor - von der Transfer-Wucht des BVB bis dato verschont. Laut des Transfer-Experten Alfredo Pedullà könnte sich das jedoch bald ändern, da der deutsche Vizemeister die Entwicklungen in der Serie A genau beobachtet.