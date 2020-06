Berichte über BVB-Transfers: Meunier hat Vertrag unterschrieben - Einigung auch mit Bellingham

Meisterschaft, Abstiegskampf, deutsche Legionäre: Das ist der Stand in der Serie A

Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, soll die Verpflichtung von Meunier bereits perfekt sein. Der 28-jährige Belgier kommt ablösefrei von PSG und hat demnach bereits einen Vierjahres-Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der Rechtsverteidiger soll sich trotz mehrerer anderer Angebote auch wegen seiner beiden belgischen Kumpel Axel Witsel und Thorgan Hazard für die Borussia entschieden haben. Er soll vor allem Lukas Piszczek auf der Position hinten rechts Druck machen, der 35-Jährige geht möglicherweise in seine letzte Saison beim BVB.

Nicht nur Meunier soll künftig das Dortmunder Trikot tragen - sondern auch Jude Bellingham. Das erst 16-jährige Mittelfeld-Talent vom englischen Zweitligisten Birmingham City schaffte in dieser Saison den Durchbruch (bisher 33 Spiele, vier Tore und drei Vorlagen in der Championship) und hat sich laut Ruhr Nachrichten und ESPN für die Borussia entschieden, obwohl auch zahlreiche hochkarätige Vereine aus England wie etwa Manchester United am Teenager Interesse zeigten.