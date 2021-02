BVB-Transferziel Andre Onana von Ajax Amsterdam für zwölf Monate gesperrt - wegen Dopingverstößen

Damit wird sich ein Transfer zu Borussia Dortmund in diesem Sommer wohl erledigt haben! Torhüter Andre Onana wurde am Freitag für zwölf Monate von der UEFA gesperrt. Der Grund ist ein positiver Dopingtest vom 30. Oktober 2020. Bei dem Keeper von Ajax Amsterdam wurde die verbotene Substanz Furosemid nachgewiesen. Die Sperre gilt ab Freitag für ein Jahr in allen nationalen und internationalen Wettbewerben. Der Kameruner darf also nicht professionell Fußball spielen.

