Nach deutlicher Fan-Kritik: UEFA genehmigt erneute Änderung des BVB-Trikots

Die UEFA hat eine erneute Änderung des Champions-League-Trikots von Borussia Dortmund genehmigt. Wie der DFB-Pokalsieger mitteilte, werde man in der Partie am Dienstag gegen Sporting Lissabon mit einem Hemd auflaufen, auf dem das Vereinswappen farblich abgesetzt ist. Im Auftaktspiel der Königsklasse vor gut einer Woche bei Besiktas Istanbul (2:1) hatten die Profis Trikots mit einem eingestanzten transparenten Logo getragen. Viele Anhänger hatten daraufhin die mangelnde Sichtbarkeit des Logos kritisiert und ihren Unmut vor allem über die Sozialen Medien kundgetan.

Doch auch am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin (4:2) vor einer Woche hatte sich der Frust geäußert . Die Anhänger brachten vor der Südtribüne ein Plakat an, auf dem sie die Reaktion des Klubs auf die Fankritik zitierten: "'Eure Kritik ist angekommen.'" Dies quittierten die BVB-Anhänger mit dem Zusatz: "Unsere Geduld ist am Ende!"

Auch Ausrüster Puma hatte sich in die Debatte eingeschaltet und sich für den Ärger entschuldigt. "Die Kritik der Fans bezieht sich darauf, dass das BVB-Logo lediglich Ton in Ton mehrfach in das Material eingearbeitet sowie auf der Trikotbrust größer eingeprägt, aber als Vereinswappen eben nicht klar erkennbar hervorgehoben ist", hatte Vorstandschef Björn Gulden gesagt. "Wir haben uns das Feedback wirklich zu Herzen genommen und werden es bei zukünftigen Trikots – so wie auch schon in der Vergangenheit – berücksichtigen", versprach er.