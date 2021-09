Fan-Ärger um Champions-League-Trikot des BVB: Die Netzreaktionen auf das kaum sichtbare Wappen

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend sein Auftaktspiel in die Champions-League-Saison mit 2:1 gegen Besiktas Istanbul gewonnen - aber die Wut vieler BVB-Fans auf sich gezogen. Die Anhänger echauffierten sich im Netz im Rahmen des Spiels allerdings nicht wegen des bis zur Schlussphase ansehnlichen Auftritts der Schwarz-Gelben, sondern wegen der Trikots, in denen sich Erling Haaland und Co. in der türkischen Metropole präsentierten. Die Kritik der Fans: Statt des Wappens, das lediglich als kleines Wasserzeichen integriert worden war, prangte ein großer "BVB 09"-Schriftzug unter dem Puma- und über dem Evonik-Logo.

