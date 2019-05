BVB enthüllt neues Heimtrikot: Kleines Detail freut die Fans von Borussia Dortmund

Nach vielen Spekulationen, wie der BVB in der kommenden Saison 2019/20 auflaufen wird, hat Borussia Dortmund nun das neue Heimtrikot veröffentlicht. Am Donnerstag ließ der Klub einen ersten Blick für seine Fans zu. Passend zum 110. Geburtstag des BVB, erinnert man im Kragen an die Langlebigkeit des Vereins und die Treue der Fans. "110 Jahre - Gestern - Heute - Morgen - Für immer - Borussia Dortmund", lautet der Schriftzug im Inneren des neuen BVB-Dress.

Bereits im Vorfeld dürfte klar gewesen sein, dass die Farbe Gelb den größten Teil des Trikots ausmachen wird - und so ist es nun auch gekommen. Bis auf kleine Details erstrahlt das Jersey fast komplett in der Farbe, die den BVB auch in den abgelaufenen Spielzeiten bereits prägte. Über den Schultern verläuft ein schwarz-gelbes Muster, welches nicht allen Anhängern zusagt.

Fans freut Detail: "Endlich steht 'Dortmund' mal wieder oben"

Ein Detail ist im Vergleich zu den Vorjahren komplett neu. Es befindet sich allerdings nicht etwa auf der Vorderseite des Trikots, sondern auf dem Rücken. In den vergangenen Jahren war es stets der Name des Spielers, der über der Nummer und somit unmittelbar unter dem Kragen stand. Bei der Variante für die Saison 19/20 prangt der Schriftzug "Dortmund" ganz oben auf der Rückseite - darunter die Rückennummer und schließlich der Name. Den Fans scheint die Änderung zu gefallen. Ein User schreibt: "Endlich steht 'Dortmund' mal wieder oben." Ob das eine Auswirkung auf die Tabelle in der kommenden Spielzeit haben wird, steht allerdings noch aus. Fakt ist seit Neuestem nur, in welchem Look Borussia Dortmund in die neue Saison geht.