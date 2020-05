"Medox" statt "Evonik": BVB gegen den FC Bayern mit neuem Sponsoren-Schriftzug auf dem Trikot

Borussia Dortmund wird im Spiel gegen den FC Bayern mit einem neuen Sponsoren-Schriftzug auf dem Trikot auflaufen. Wie der Klub am Montag bekanntgab, tritt Hauptsponsor "Evonik" seine Werbeplatzierungen auf dem Jersey und den Banden an das Unternehmensgruppen-Mitglied "Medox" ab. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln wird einmalig und nur im Spiel am Dienstagabend auf den Hemden prangen.