Schalke-Farben auf BVB-Trikots? Dortmund-Boss erklärt Plan mit neuem Sponsor

Das sagt der BVB-Geschäftsführer zum Logo des neuen Hauptsponsors

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zeigte sich ebenso wie Hans-Joachim Watzke vom neuen Sponsor begeistert. Und beruhigte alle durch die Logofarbe besorgten Borussen-Anhänger: "Gemeinsam mit 1&1, deren Logo auf unserem Trikot in Schwarzweiß präsent sein wird, werden wir in der digitalen Welt neue Wege in der Formatentwicklung und im Content-Bereich gehen und unsere Fans in Deutschland noch direkter und intensiver ansprechen", so der 51-Jährige im BVB-Newsletter.