BVB und FC Bayern: Das Restprogramm der Bundesliga-Titelkandidaten im Überblick

So spannend war die Bundesliga lange nicht mehr: Die beiden Titel-Kandidaten Borussia Dortmund und FC Bayern München liefern sich nach 27 von 34 Spielen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem 27. Spieltag hat der BVB wieder einen kleinen Vorsprung. Nach einem glücklichen 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und einem gleichzeitigen Patzer des FC Bayern in Freiburg (1:1) hat der BVB wieder die Tabellenführung übernommen und ein Polster von zwei Punkten auf den Rekordmeister.

Große Spannung verspricht schon jetzt das zweite direkte Duell zwischen den Teams der Trainer Lucien Favre und Niko Kovac: Am kommenden Samstag (6. April) treten die beiden deutschen Giganten zum Showdown in München an. Das Hinspiel hatte der BVB 3:2 für sich entschieden.