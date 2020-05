BVB und FC Bayern in der Einzelkritik: Brandt und Haaland enttäuschen, Kimmich bester Mann

Was für ein Duell: Der FC Bayern München hat Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park mit 1:0 geschlagen. Joshua Kimmich (43. Minute) erzielte den goldenen Treffer im Klassiker, das ohne Zuschauer ausgetragen werden musste. Ein Tor, dass die Meisterschaft vorentschieden haben könnte. Der FC Bayern liegt in der Bundesliga nun mit sieben Punkten vor den Dortmundern - bei noch sechs verbleibenden Spieltagen.

Die Dortmunder verloren nach einem weitgehend mutlosen Auftritt verdient. Stürmer-Star Erling Haaland und der in den letzten Spielen so starke Julian Brandt enttäuschten auf ganzer Linie. Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus das Topspiel zwischen Dortmund und die Bayern verfolgt - und die BVB-Stars in seiner Einzelkritik bewertet.

Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Klassiker gegen den FC Bayern Borussia Dortmund hat das Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren. Die Noten hier im Überblick. ©

Der FC Bayern geht dagegen als Sieger aus dem Titel-Showdown hervor. Mit einem Sahne-Tor, einem wunderbaren Schlenzer sorgte Joshua Kimmich, der beste Mann auf dem Platz, für den Erfolg. Stürmer-Star Robert Lewandowski blieb nach einer schwachen Vorstellung torlos.

Patrick Strasser hat alle Bayern-Stars beim Sieg in Dortmund in seiner Einzelkritik bewertet. Alle Noten hier in der Bildergalerie!

Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Klassiker gegen Borussia Dortmund Der FC Bayern München gewinnt das Topspiel gegen den BVB. Die Noten der Bayern-Stars hier im Überblick. ©