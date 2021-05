BVB und RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Bundesliga-Topspiel

Festwochen gegen Leipzig: Gegen den ungeliebten Rivalen aus Sachsen bestreitet Borussia Dortmund innerhalb von nur fünf Tagen zwei ganz wichtige Partien: Dem Endspiel um den Einzug in die Champions League folgt am Donnerstag das Pokalfinale in Berlin. Die Generalprobe ist gelungen, weil die Dortmunder in einem echten Krimi der späte 3:2-Siegtreffer durch Matchwinner Jadon Sancho (87. Minute) gelang. Marco Reus (7.) und Sancho (51.) brachten die Dortmunder in Führung, Leipzig schlug zwischenzeitlich durch Treffer von Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) zurück. Anzeige

Beim BVB hat Felix Meininghaus genau hingeschaut. Wie waren die Dortmunder so kurz vor dem Pokalfinale in Berlin in Form? Konnten sich die Dortmunder auch ohne den erneut verletzten Haaland offensiv glänzen? Die Antwort gibt es in der Bildergalerie, wo alle BVB-Spieler in der Einzelkritik mit Schulnoten bewertet wurden.

Leipzig fehlte in Dortmund ohne physisch starke Stürmer wie Yussuf Poulsen und Alexander Sörloth in der Startelf zunächst die Durchschlagskraft. Erst spät kam der Tabellen-Zweite in Fahrt. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hat in seiner Einzelkritik die RB-Profis mit Noten bewertet. Die Einzelkritik findet ihr hier in der Bildergalerie!

