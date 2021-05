BVB und RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritiken zum DFB-Pokalfinale

Der DFB-Pokalsieger der Saison 2020/21 heißt Borussia Dortmund: Der BVB hat sich im Berliner Olympiastadion am Donnerstagabend nach einer turbulenten ersten Halbzeit mit 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig durchgesetzt. Die Dortmunder gewannen den Pokal durch die Treffer von Jadon Sancho (5., 45. Minute) sowie Erling Haaland (28. 87.), der sich gerade rechtzeitig von einem Pferdekuss erholt hatte, zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte. RB Leipzig, das eine erste Hälfte zum Vergessen erlebte, ging wie schon 2019 (damals gegen den FC Bayern) als Verlierer vom Platz. Dani Olmo (71. Minute) kam nur zum Ehrentreffer für RB. Trainer Julian Nagelsmann verabschiedet sich also titellos aus der Messestadt in Richtung FCB, wo er im Sommer Hansi Flick ablöst. Anzeige

Doch wie gut waren die Dortmunder Pokal-Helden wirklich drauf? Einer hat für den SPORTBUZZER genau hingesehen: BVB-Reporter Felix Meininghaus, der auch schon die Dortmunder-Spieler beim 3:2-Sieg in der Bundesliga am vergangenen Wochenende analysiert hatte. Er kommt zu dem Ergebnis: Gleich mehrere Spieler haben sich verbessert! Hier die Einzelkritik in der Galerie zum Durchklicken!

BVB in der Einzelkritik gegen RB Leipzig

Ganz anders sieht es bei RB Leipzig aus. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer kann in der Noten-Skala vor allem wegen der ersten Halbzeit nicht in ungeahnte Höhen vorstoßen. Dafür war die Leistung der Leipziger auch nicht gut genug. Welche Noten Schäfer für die RB-Stars um Alexander Sörloth und den künftigen Bayern-Spieler Dayot Upamecano vergeben hat, seht ihr hier in der Galerie zur Leipzig-Einzelkritik gegen Dortmund!

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik