Ausgepumpt und angefressen: BVB zieht bitteres Fazit einer enttäuschenden Woche

Nach einer Woche, die mit Hochgefühlen begann und dann zwei Enttäuschungen bereit hielt, schleppt sich Borussia Dortmund in Richtung des Saison-Endspurts. "Ich weiß nicht, ob es da draußen jemanden interessiert", meinte Trainer Marco Rose nach dem 1:1 am Sonntagabend beim FC Augsburg mit Blick auf das stramme Programm und die Personalmisere seiner Mannschaft. Es war der pure Frust, den der Coach im DAZN-Mikrofon zwar insgesamt im Zaum hielt, den er aber dennoch durchblicken ließ. Nach dem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag, gab es das Aus in der Europa League gegen die Glasgow Rangers - und dann auch noch den Dämpfer beim FCA. "Das ist bitter", meinte Rose.

