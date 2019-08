Reus rüffelt BVB-Kollegen nach Union-Pleite: "Wir glauben, dass unsere Qualität reicht"

Die Union-Fans verhöhnten die Dortmunder Fußballprofis mit „Auf Wiedersehen“-Rufen, BVB-Trainer Lucien Favre blieb mit den Händen in den Hüften konsterniert an der Linie stehen. Sein Berliner Kollege Urs Fischer herzte dagegen jeden seiner erschöpften Spieler. Borussia Dortmund hat den ersten schweren Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft hinnehmen müssen und eine Niederlage gegen den bis dahin sieglosen Neuling 1. FC Union Berlin kassiert. Der hochkarätig besetzte Titelanwärter verlor am Samstag mit 1:3 (1:1) bei den Eisernen, die sich ihren ersten Erfolg in der Bundesliga durch Einsatz und Leidenschaft verdient hatten.