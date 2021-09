Geniestreich, Eigentor, zweimal Haaland: Borussia Dortmund zittert gegen Union Berlin nur kurz

Borussia Dortmund präsentiert sich weiter in guter Verfassung. Vier Tage nach dem erfolgreichen Champions-League-Auftakt bei Besiktas Istanbul gewann der BVB am fünften Bundesliga-Spieltag mit 4:2 (2:0) gegen Union Berlin und setzte sich in der Spitzengruppe der Tabelle fest. Raphael Guerreiro (10.), Erling Haaland (24. und 83.) sowie ein Eigentor von Marvin Friedrich (52.) sicherten den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie und sorgten für eine gelungene Generalprobe für das Wiedersehen von Trainer Marco Rose mit seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag. Anzeige

Für Union trafen am Sonntagabend im Signal Iduna Park einzig Max Kruse per Foulelfmeter (58.) und Andreas Voglsammer (81.). Um die erste Bundesliga-Niederlage der Köpenicker in dieser Saison zu verhindern, war dies jedoch zu wenig. Ohnehin haben die Berliner erstmals seit Wochen einen kleinen Durchhänger zu bewältigen. Unter der Woche war bereits der Start in die Conference League missglückt. In der Partie bei Slavia Prag hatte es ein 1:3 gegeben.

In Dortmund hatte Trainer Urs Fischer seine Startelf im Vergleich zum Auftritt auf internationalem Terrain auf vier Positionen verändert. So rückten Timo Baumgartl, Niko Gießelmann, Julian Ryerson und Grischa Prömel in die Anfangsformation. Rose verzichtete hingegen auf ein großes Rotieren, brachte einzig Axel Witsel für den verletzten Julian Brandt. Und der Defensivspezialist und seine Kollegen waren sofort gefordert. Schon nach 50 Sekunden zappelte der Ball im BVB-Tor. Allerdings hatte sich Taiwo Awoniyi bei der vermeintlichen Union-Führung im Abseits befunden und war folgerichtig zurückgepfiffen worden.

Es sollte der einzige brenzlige Moment für die Dortmunder Hintermannschaft für längere Zeit bleiben. Die Platzherren bekamen die Partie schnell in den Griff und erzielten ihrerseits das 1:0 - und wie. Nach seinem traumhaften Tor beim 4:3 gegen Bayer Leverkusen vor gut einer Woche schien Raphael Guerreiro ein Patent auf die Produktion von sehenswerten Treffern in Fließbandproduktion angemeldet zu haben. Dieses Mal landete ein ansatzloser Linksschuss des Portugiesen unhaltbar für Union-Schlussmann Andreas Luthe im Tor. Dortmund blieb nach dem Geniestreich dran und legte nach. Haaland versenkte eine Flanke von Thomas Meunier zum 2:0.